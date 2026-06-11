El jefe de Mercedes reconoce que no se esperaban este nivel de Antonelli: "Nos sorprendimos..."

Toto Wolff, jefe de Mercedes, dice que en el Gran Premio de Mónaco alucinaron con el rendimiento que dio Antonelli en la clasificación y en la carrera.

Kimi Antonelli sigue deslumbrando en su segunda temporada en la Fórmula 1. Lidera el mundial con 156 puntos y está superando, y por mucho, a George Russell, su compañero de equipo.

"Nosotros mismos nos sorprendimos de esa velocidad. Ya sabes, las vueltas que estaba marcando eran dos segundos más rápidas que las de los McLaren y un segundo más rápidas que las de Ferrari. Y fue como un reloj. Por qué ocurre eso en un circuito que no habríamos considerado como uno de nuestros puntos fuertes antes del fin de semana, no lo sé", dice Toto Wolff en palabras que recoge 'Motorsport'.

El jefe de Mercedes no esperaba la pole de Antonelli: "Estábamos siguiendo la vuelta de Kimi, teníamos el GPS en directo, y parecía que simplemente no lo iba a conseguir, y entonces, de la nada, en las dos últimas curvas, marcó la diferencia y se hizo con la pole".

"Al ver las imágenes on board después, fue increíble, esa vuelta fue increíble", detalla Wolff después de una nueva victoria de su pupilo.

Antonelli siente toda la confianza en el coche. Situación contraria a la de George Russell. Y así habla el jefe de Mercedes sobre ello: "La suerte te sonríe a veces, y otras veces no. Y no es cuestión de no saber pilotar, sino de tener un coche con el que te sientas seguro y con el que puedas ir rápido. Y esa es la realidad".

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