Aston Martin mantiene el optimismo con su chasis: "En algunos circuitos podríamos ser los quintos"

Pedro de la Rosa, embajador del equipo británico, apuesta a que el chasis del AMR26 podría ser el quinto más rápido en algunos fines de semana.

Aston Martin está teniendo una temporada muy por debajo de las expectativas. El equipo británico cerró la parrilla del GP de Mónaco y eso ha hecho que mucha gente empiece a pensar que el problema de los de Silverstone no es solo el motor Honda, sino que el chasis tampoco es el mejor.

Un resultado muy malo en la clasificación, que desde Aston Martin han intentado explicar. "Esperábamos estar un poco mejor en Mónaco, pero nos encontramos con un subviraje muy severo en las curvas de baja velocidad, algo que el equipo ha intentado solucionar realizando todos los cambios posibles en la configuración. No habíamos experimentado un subviraje tan grave como el de aquí en ninguna otra carrera", comentó Pedro de la Rosa, embajador de Aston Martin, según recoge 'Motorsport.com'

Además, el expiloto español confía en que el chasis del equipo británico puede estar entre los cinco más rápidos de la parrilla: "Creo que en algunos circuitos podríamos ser los quintos más rápidos, en otros podríamos estar mucho más atrás. Sea cual sea la posición en la que nos encontremos, es una posición con la que no estamos contentos".

"Solo tenemos que ser pacientes, porque sabemos que se avecinan cosas interesantes. Solo tenemos que entender el reglamento lo mejor que podamos, con las limitaciones actuales, para que, cuando llegue el nuevo paquete, tengamos más herramientas para sacarle todo el partido", concluyó de la Rosa.

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