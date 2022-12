En la temporada 2022, el paso atrás de Mercedes ha hecho que apenas se hayan encontrado en la pista Max Verstappen y Lewis Hamilton, después de la brutal batalla que tuvieron en 2021. Sin embargo, en el GP de Brasil sí que coincidieron... y volvieron a tocarse, viéndose el neerlandés obligado a parar en boxes por daños en el alerón delantero.

"Eso no fue un incidente de carrera", dijo el británico por radio, exculpándose de la acción. Y es que Hamilton ha asegurado que el siempre trata de no chocar.

"¿Qué puedo decir? Ya sabes como es Max. Creo que me adaptaré. Ya se ha visto que en años anteriores yo trato de evitar el contacto" ha dicho Hamilton en 'Sky Sports'.

A pesar del incidente de Brasil, el de Mercedes espera que ambos pilotos mejoren en este tipo de situación y no vuelvan a tener un toque en el futuro: "Estoy seguro de que creceremos, ambos lados crecerán y mejorarán, con suerte, para que no tengamos experiencias como las que tuvimos en Brasil, pero no aguantaría la respiración".

Además, para concluir el tema, Hamilton señala a que él era el objetivo de Verstappen ya que el neerlandés era un recién llegado y el británico el campeón: "Cuando llegas por primera vez al deporte, el objetivo es el piloto que tiene mayor cantidad de campeonatos. Primero fue Fernando, luego Kimi y luego Vettel, así que creo que es algo natural".