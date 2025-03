Norris se quita presión en la lucha por el Mundial: "Hasta mitad de temporada..."

Lando Norris es el principal candidato al título en 2025. El piloto de McLaren cuenta con el que, en principio, es el monoplaza más completo de la parrilla y eso, sumando a su destreza como piloto, le convierte en el favorito para alzarse con el Mundial.

Sin embargo, y a pesar de su victoria en el Gran Premio de Australia, Norris ha querido ignorar todos los pronósticos que le sitúan como el corredor a batir en el 'Gran Circo'. El británico no quiere encontrarse con la presión antes de tiempo y es por ello que asegura que, de momento, no piensa en el Mundial.

Norris pide calma para todos aquellos que le ven ganando el título: "La gente tiene que calmarse un poco. Sé que me mantengo concentrado y trato de hacer lo mismo aquí este fin de semana, pero sí, probablemente ni siquiera piense en el campeonato hasta por lo menos la mitad del año".

"Para mí no supone ninguna diferencia en este momento, no pienso en ello, no me importa. No debería cambiar nada de lo que hago, no debería cambiar lo que hace el equipo. He tenido un buen fin de semana", ha reconocido en unas declaraciones para los medios presentes en el Gran Premio de China.

Lando estuvo en la pelea por el título en 2024 pero sus aspiraciones claudicaron ante un imperial Max Verstappen. Aún así, Norris reconoce haber aprendido de todo aquello: "Aprendí mucho y creo que el año pasado me preparé muy bien para llegar a este año y estar realmente muy tranquilo. Sé que hay mucha más presión sobre mí y todo el mundo dice 'ahora tiene que hacerlo'. Pero estoy muy relajado, tranquilo y me siento lo más preparado que he estado nunca, pero en el buen sentido".