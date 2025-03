Verstappen se mofa de los comentarios de Lando Norris: "¿Ha dicho que el McLaren es difícil de conducir?"

Después de su victoria en el Gran Premio de Australia Lando Norris ha sorprendido al decir que su McLaren es "difícil de conducir". Y Max Verstappen, que fue segundo, se ha mofado de ese comentario. Lo ha hecho en la previa del Gran Premio de China de este fin de semana, donde espera volver a estar en la lucha.

"¿Su propio McLaren?", reaccionó Max cuando le dijeron las palabras de Norris. Y lo tenía muy claro: "Yo creo que estaba bromeando".

Porque apuesta por los papaya como el coche más fuerte de la parrilla: "Son muy fuertes. Tengo mucho respeto por lo que han hecho, ya el año pasado, y ahora son muy rápidos, muy completos, buenos en todas partes. Creo que es un hecho, ahora es difícil decir cómo de grande es la diferencia, creo que la imagen clara que se vio fue que McLaren estaba muy por delante, porque no creo que sea un idiota en mojado, pero en la primera tanda no tuve muchas oportunidades de luchar".

Red Bull en este inicio de mundial no se puede comparar con McLaren: "Creo que en general solo necesitamos ser mejores en conjunto, si lo comparas con McLaren, son buenos en todas partes. Es imposible responder por completo. Creo que yo, por lo tanto Red Bull, Mercedes y Ferrari, estaban todos bastante cerca, y probablemente diferirán un poco de circuito en circuito".

También le cuestionaron al cuatro veces ganador de la F1 si en el pasado se quejó de su coche a pesar de ser tan superior... tal y como está haciendo ahora Lando: "No quiero comparar escenarios. Seguro que el año pasado, cuando empezamos, ya me quejaba de que algunas partes no eran de mi agrado, pero aun así ganábamos".

Norris y McLaren son los primeros líderes del mundial de la Fórmula 1. El británico sobrevivió al caos de la lluvia en Melbourne. Y también a la presión de Verstappen. Porque aunque el Red Bull no es el mejor coche todos conocen de lo que es capaz el neerlandés. Siempre candidato a todo.