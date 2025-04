Norris se la devuelve a Russell tras sus quejas por el McLaren: "Pensé que era más inteligente"

El dominio mostrado por McLaren en esta temporada de Fórmula 1 ha levantado alguna ampolla. Es el caso de George Russell que una vez terminado el Gran Premio de China lanzó un dardo sobre el dominio mostrado por los de Woking.

El piloto de Mercedes comparó el McLaren con el Red Bull de 2023 que ganó 21 de las 22 las carreras de la temporada. La indirecta de Russell ha sido contraatacada por Lando Norris que ha respondido sin reparo: "¿Una ventaja mayor que el Red Bull que lo ganó todo? Pensé que era más inteligente, pero claramente no lo es".

"Ni siquiera tengo que decir nada. Creo que está suficientemente claro que no lo es. George cree que puede jugar a muchos juegos, pero no me lo creo. Está claro que el coche no es tan fuerte. Pero George puede hacer lo que quiera. Me alegro de que piense así", ha declarado Norris para 'The Telegraph'.

A juicio del piloto de McLaren, el piloto de la escudería alemana está obsesionado con él y no le afecta los juegos mentales que pueda realizar su compatriota: "No, es lo contrario. Es como si estuviera en su cabeza".

La rivalidad entre ambas escuderías ha despertado en este inicio de temporada. Tras la consecución del segundo Gran Premio del año, están empatados en el liderato con 27 puntos. Gran parte del trabajo de Mercedes viene motivado por el inicio de un sólido Russell. Japónpromete otro capítulo de esta rivalidad.