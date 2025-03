Los expertos de la Fórmula 1 proclaman un líder en McLaren: ¿Lando Norris u Oscar Piastri?

Con la consecución del Gran Premio de China, llegan las puntuaciones de los expertos sobre cuál fue el mejor piloto en el fin de semana. El ranking de la semana establece un claro ganador entre el que es el mejor constructor: McLaren.

Oscar Piastrilidera la clasificación de la cita en China con una puntuación de 9,6. La victoria cosechada en la carrera del domingo le ha catapultado al primer puesto y saca más de un punto y medio a Lando Norris que está en el sexto lugar.

Con un 8.8 de nota se encuentran tres pilotos empatados en la segunda posición de tres escuderías: el Mercedes de George Russell, el Haas de Esteban Ocon y el Williamsde Alexander Albon. Mientras, Max Verstappen se queda a cuatro décimas de ellos en quinta posición.

La descalificación de los Ferrari ha perjudicado a Charles Leclerc y Lewis Hamilton con un 7,8 y un 7,6 respectivamente. Cerrando el top 10 se cuela sorpresivamente Lance Stroll, el compañero de Fernando Alonso.

Tras dos carreras sigue como líder destacado un Williams. Y no es Carlos Sainzquien ha tenido un inicio de temporada agrio con su accidente en la primera vuelta en Australia, aunque consiguió su primer punto en China.

El piloto tailandés tiene una media de 9.1 y saca a medio punto a Verstappen, Russell y Piastri. El australiano también vence por poco a su compañero en la general que está justo detrás a tan solo una décima.

