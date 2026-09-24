Dudas en Italia con Jannik Sinner para la Copa Davis: "Vamos a esperar..."

Filippo Volandri, capitán del equipo italiano de Copa Davis, dice que Jannik necesita más entrenamientos antes de tomar una decisión sobre su presencia en las finales.

Se ha activado la cuenta atrás para la Copa Davis que se jugará en Bolonia a finales del mes de noviembre. Con Italia, anfitriona, como gran favorita después de sus tres títulos consecutivos. Aunque se desconoce si Jannik Sinner podrá estar en el equipo.

Ha vuelto a los entrenamientos hace apenas una semana tras sus problemas físicos y se desconoce cuándo reaparecerá. El capitán italiano, Filippo Volandri, ha insistido en que deben ir poco a poco con Jannik.

Así lo dice en 'Super Tennis': "Jannik ya lleva entrenando en torno a diez días, incrementando de manera progresiva el volumen de las cargas. Ha estado fuera de combate durante casi 50 días, y es por ello por lo que las cargas se han ido dando de manera gradual, aumentando poco a poco".

Está convencido de que volverá en un nivel de forma muy alto: "La información que yo tengo es que está entrenando bien y que todo está yendo bien, que volverá tal y como nos tiene acostumbrados. Diría que incluso mejor que cuando volvió de su sanción, en un regreso que superó las expectativas".

"Creo firmemente que volverá siendo muy competitivo, en el punto en el que nos dejó tras la final de Wimbledon frente a Alexander Zverev", expresa el capitán italiano de Copa Davis.

Sinner piensa primero en un regreso al circuito y ya después pensar en la Davis: "La prioridad es regresar al 100% al circuito, y necesita todo el tiempo del mundo para lograrlo".

"Entonces será cuando tengamos todas las conversaciones necesarias", cierra el capitán italiano.

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