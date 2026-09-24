El futbolista Borja Iglesias clama contra el desahucio de Maricarmen: "Luchemos juntos, esto es cosa de todos"

Los detalles El jugador del Celta de Vigo ha publicado unas palabras en las que pide luchar por "condiciones justas para seguir construyendo un país del que estemos orgullosos".

El futbolista Borja Iglesias, campeón del mundo con la selección española este verano, se ha pronunciado en sus redes sociales sobre el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que ha sido expulsada de su vivienda en Madrid este miércoles.

El delantero del Celta ha perdido "luchar juntos" para construir un país del que "estar orgulloso". Lo ha hecho a través de un comunicado en su Instagram.

"Me da la sensación de que hace cincuenta años estábamos con el fango hasta las rodillas, trabajando día a día para quitarnos el barro y cuando parecía que empezábamos a limpiarnos, queremos tirarnos de lleno al barrizal de nuevo", escribe Borja en sus redes sociales.

Lamenta que el caso de Maricarmen "no sea puntual": "Por desgracia el desahucio de Maricarmen no es un caso puntual. Es la lucha diaria que se vive en este país para poder tener una vivienda digna".

"Las personas mayores merecen respeto y amor. Los jóvenes merecen oportunidades justas para crecer y hacer mejor nuestro país. Todos merecemos condiciones justas para seguir construyendo un país del que estemos orgullosos. España es maravillosa en muchísimas cosas, pero tenemos margen de mejora y tenemos que pelear por ello", reflexiona el jugador español.

Por último, pide "luchar juntos" para evitar este tipo de situaciones: "Me siento una persona muy afortunada por la vida que tengo, por mi profesión y por mi situación económica. Pero esto nos afecta a todos y la gran mayoría estamos mucho más cerca del caso de Maricarmen que del otro lado. Luchemos juntos porque esto es cosa de todos".

El activismo de Iglesias

No es la primera vez que Borja Iglesias apoya causas sociales. Condenó tajantemente el beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso, también mostró su apoyo a las protestas propalestinas que intentaron parar La Vuelta en 2025 y se pintó las uñas de negro contra el racismo y la homofobia.

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