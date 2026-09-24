Aston Martin no sabe nada sobre el futuro de Fernando Alonso: "No hay nada nuevo"

Mike Krack, jefe de pista de Aston Martin, se siente "tranquilo" con respecto a la decisión que tomará Fernando Alonso sobre su futuro.

Fernando Alonso todavía no ha tomado una decisión. Su futuro en Aston Martin y en la Fórmula 1 sigue en el aire. Pero en su equipo tienen confianza plena en su continuidad al menos una temporada más como piloto.

A su llegada a Bakú, a Mike Krack, jefe de pista de la escudería de Silverstone, le preguntaron si sabía algo de la decisión de Fernando. Fue contundente, pero optimista.

"Nada nuevo. Sigo manteniendo lo que dije en Madrid: me siento tranquilo esperando a ver qué decisión toma Fernando", dijo el ingeniero de Luxemburgo.

La modificación del reglamento es clave para que Fernando continúe. En los últimos días se han celebrado reuniones con Mohammed Ben Sulayem, el presidente de la FIA: "No puedo añadir mucho más, ya que creo que el reglamento, o la hoja de ruta del mismo, para 2027 y 2028 ya está establecido".

"Es probable que siempre haya pequeños ajustes, como hemos visto también este año. Pero creo que los principales obstáculos ya se han superado, así que no espero cambios drásticos respecto a lo previsto", explica el jefe de Aston Martin.

Y esos cambios son fundamentales para convencer a Fernando Alonso de continuar. Su decisión final no debería alargarse demasiado.

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