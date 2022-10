Han sido muchos los rumores a lo largo de la temporada sobre la continuidad en Haas de Mick Schumacher. El alemán no ha conseguido los resultados esperados y además, su compañero Kevin Magnussen le pasó por encima sin tiempo de adaptación tras el despido de Nikita Mazepin.

Mientras que Mick parecía más fuera que dentro, parece que tras el parón veraniego ha recuperado la confianza del equipo y estaría en la escudería americana el año que viene, después de quedar por delante de Magnussen en tres de las últimas cinco carreras.

Cuando a Guenther Steiner, jefe de Haas, le preguntaron en el GP de Japón si la experiencia del piloto en el equipo sería algo a su favor, respondió que "el titular tiene una ventaja en casa". Haas es octava en el mundial de constructores con 34 puntos, los mismos que AlphaTauri, novena.

"Por supuesto, si estás trabajando con alguien durante dos años, eso es una ventaja. El titular siempre tiene ventaja, es una ventaja como local. Si puedes tener a alguien con el que has trabajado durante dos años, es mejor que traer a alguien nuevo, porque como siempre he dicho, no tienes tiempo de aprendizaje", añade.

Han sonado algunos nombres para Haas como el de Antonio Giovinazzi o Pietro Fittipaldi. Mientras que el italiano corrió con el Haas en los libres 1 de Monza, también lo hará en la próxima carrera en Estados Unidos. El brasileño hará lo mismo que el italiano en México y Abu Dabi. Otro nombre del que se hablaba era del de Nico Hulkenberg.

De hecho, asegura que ficharon a Magnussen por su experiencia previa en el equipo, a pesar de llevar un año parado: "Por eso también fichaos a Kevin, porque ya estaba aquí. Estuvo un año fuera, pero conocía a todo el mundo, y eso siempre es una ventaja cuando empiezas en algún sitio".

¿Un asiento libre?

En caso de que se confirme la continuidad de Mick Schumacher en Haas en 2023, tan solo quedaría el asiento de Williams que deja libre Nicholas Latifi.

Han sido varios los pilotos que han sonado para sustituir al canadiense, pero el nombre que suena con más fuerza era el del joven piloto de Fórmula 2 Logan Sargeant.

Así hablaba de él Jost Capito, jefe de Williams, hace unas semanas: "Está dando pasos adelante a un ritmo muy positivo y creo que siempre me he caracterizado por dar oportunidades a los jóvenes talentos, no me gusta dejarlos en el banquillo durante demasiado tiempo".

Además, Sargeant es americano y eso podría interesar a la Fórmula 1, que con el paso de los años se ha ido adentrando más en Estados Unidos y prueba de ello es la primera carrera en Miami este año y la que tendrá lugar el año que viene en Las Vegas.