Mercedes ha sido sancionado por mentir acerca del piercing en la nariz de Lewis Hamilton. La FIA notificó la investigación al británico al final de los terceros entrenamientos libres y fue llamado a hablar con los comisarios. Después de la clasificación, también un representante de Mercedes fue llamado a declarar

La FIA tiene en el Capítulo III de su Código Deportivo el siguiente apartado: "El uso de joyas en forma de piercings en el cuerpo o cadenas de metal en el cuello está prohibido durante la competición y, por tanto, se puede controlar antes de la salida". Pese a aparecer en el reglamento, esta norma no estaba siendo aplicada hasta este año, donde los comisarios se han puesto más duros.

A principios de temporada el piloto de Mercedes apareció igualmente con varias joyas y dejó claro su descontento al respecto de la norma. Alegó que quitarse este tipo de joyas lleva su tiempo y la FIA le dio un margen de tiempo para poder retirar todos los piercings de su cuerpo. El británico lleva desde el GP de Gran Bretaña sin portar ninguna joya... hasta que apareció en Singapur con el piercing en la nariz.

Hamilton y un representante de Mercedes declararon ante los comisarios para evitar la sanción, que consistiría en una multa económica de alta cantidad. El británico defendió que su doctor le dijo que debía dejarse el piercing y no quitárselo por un tema de curación (sufrió una infección al retirarse el piercing y por ello lo vuelve a llevar) y, tras un estudio de un médico de la Fórmula 1, dieron por válido el argumento del siete veces campeón del mundo y no será sancionado.

Sin embargo, Mercedes sí será sancionado. La escudería alemana deberá pagar 25.000 euros por mentir acerca de la situación del británico. La escudería dirigida por Toto Wolff no solo no notificó que Hamilton llevase el piercing, sino que afirmó que no lo llevaba. Por ello, los comisarios han decidido castigarles con una multa económica.