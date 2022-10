Carlos Sainz saldrá cuarto en el Gran Premio de Singapur tras una espectacular clasificación que empezó en agua tanto la Q1 como la Q2, pero acabó en neumáticos de seco con todos los pilotos mejorando su tiempo vuelta tras vuelta. Finalmente, Charles Leclerc hizo la pole, seguido de Sergio Pérez y Lewis Hamilton.

Pese a quedarse fuera en Q2, los Aston Martin demostraron que la pista estaba para seco desde el inicio de la Q3, por lo que la mayoría de los pilotos montaron los neumáticos blandos, entre ellos Carlos Sainz, que alabó el "acierto" de salir con esas ruedas para el final de la clasificación.

Sin embargo, hubo un fallo de comunicación entre el madrileño y Ferrari. En unas condiciones mixtas como las que había en Marina Bay, mantenerse todo el tiempo en pista y marcar el tiempo el último es clave. Sainz era el último que iba a tirar por el crono, pero los italianos no le avisaron que tenía tiempo para una última vuelta e hizo el crono en la penúltima, viendo como los tres primeros le mejoraban con su intento final.

"En la ultima vuelta he sido el primero en empezar y aquí con lo que mejora la pista, está claro que los que van por detrás te van a mejorar. Son cosas que hay que ir mejorando, quieres ser el último en pasar y he sido el primero y no sabía que tenía otra vuelta, no me lo han dicho", lamentó Sainz sobre la falta de comunicación que le costó la pole.

El madrileño partirá cuarto en una 'qualy' que "no ha ido tan mal", ya que terminó a una décima de Leclerc sin llegar a hacer su último intento.