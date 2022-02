Habrá que esperar al 18 de febrero para conocer el nuevo monoplaza de Mercedes. Mientras el equipo ha sacado pecho del W12, el coche del curso pasado, en una imagen en la que aparece con todos los trofeos conseguidos por Lewis Hamilton y Valtteri Bottas en 2021.

"Tu trabajo está hecho, W12", dice la publicación de las flechas de plata. Un coche con el que Mercedes volvió a conquistar el mundial de constructores. El de pilotos, esta vez, cayó en Red Bull, en las manos de Max Verstappen.

Desde 2013 no perdía un campeonato de pilotos el equipo Mercedes. En esa ocasión también fue un Red Bull, el de un Sebastian Vettel que lograba su cuatro título de manera consecutiva.

Your job is done, W12. 🏆👊 W13 will take it from here. 💪 pic.twitter.com/s8sTxhQK9A