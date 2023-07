"Terminar segundo o tercero no tiene ningún impacto en mí o en el equipo. Lo importante es volver y ganar un título mundial, queno será el caso este año", fueron las palabras de Toto Wolffen 'Motorsport' hace unas semanas dejando claro que sus aspiraciones para este curso ya no son la única prioridad.

En Mercedes están centrando su trabajo (aunque sin descuidar esta temporada) en el que será el próximo W15, y como muestra de ello están las nuevas declaraciones del jefe del equipo de Brackley: "Creo que necesitaremos muchos cambios en 2024, y la dirección en la que Mercedes se está desarrollando es realmente muy interesante".

"Vemos oportunidades, y no tenemos miedo de nada, no dejamos piedras sin remover y analizamos cada uno de los conceptos que hemos visto en otros monoplazas", dijo. De esta forma pone en sobre aviso a Red Bull, Aston Martin y Ferrari.

Ante esto, Lewis Hamilton intentó aportar una solución para igualar fuerzas en los próximos años, aunque el heptacampeón lleva mucho tiempo pidiendo a Mercedes copiar a Red Bull.

Wolff también explicó el problema que están teniendo en esta temporada y que en parte les está mermando al no poder hacer frente a la superioridad del RB19.

"Cuando tienes un monoplaza delante que te saca casi 40 segundos de ventaja y que probablemente también lo ha conseguido durante mucho tiempo, es una amarga realidad, pero es una cuestión de meritocracia, y mientras te muevas dentro del reglamento, sabes que en general has hecho un mejor trabajo, solo tenemos que reconocerlo", justificó.

No fue suficiente la innovación del paquete aerodinámico en el Gran Premio de Mónaco para que en Mercedes pudieran disputarse alguna carrera con Max Verstappen. A pesar de ello, sí consiguieron quitarle la pole en Hungría, aunque el hecho de que Hamilton terminase tan lejos del neerlandés, les frenó la ilusión.