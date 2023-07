Si bien es cierto que Lewis Hamilton partía en primera posición en el GP de Hungría, el ritmo del Mercedes sumado a una malasalida del británico retrasó a Hamilton varias posiciones en los primeros metros.

Pese a que parecía que era el elegido para acabar con la racha de victorias de Max Verstappen y de Red Bull, nada más lejos de la realidad. El neerlandés volvió a ganar en el Hungaroring y el heptacampeón del mundo no pudo pasar de la cuarta posición.

De todo ello habló el propio Lewis tras la carrera, asegurando que no estaba desanimado porque no esperaba poder ganar este Gran Premio: "Creo que es evidente que no somos los más rápidos".

"No tenemos el monoplaza más rápido, pero estoy muy orgulloso de mí mismo y del trabajo que hemos hecho para conseguir la pole position y superar al campeón del mundo y a los otros dos coches que eran más rápidos que nosotros", afirma el '44'.

"Se ha mostrado la realidad, y es que no somos lo suficientemente rápidos. Ya me dijeron que sería al menos cinco décimas más lento que el Red Bull. Así que la lucha no era con Max, pero esperaba que pudiéramos pelear algo más contra los McLaren", añade.

No obstante y en contradicción con sus palabras, Toto Wolff, jefe de equipo de Mercedes, aseguró tras la carrera que el coche tenía potencial para conseguir algo más, pero que pecaron de precavidos.

"Hoy teníamos el segundo coche más rápido, pero el resultado no lo demuestra y eso es decepcionante. Tenemos que averiguar cómo podríamos haberlo hecho mejor. Pienso que fuimos demasiado conservadores a la hora de dar las vueltas", apunta el austriaco.

Sin embargo, Mercedes se mantiene en segunda posición en el campeonato de constructores y Lewis Hamilton ya amenaza a Fernando Alonso en la lucha por la terceraposición en el de pilotos.