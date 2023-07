Lewis Hamiltonrozó el podio en Hungría. Estuvo muy cerca de alcanzar a 'Checo' Pérez en las últimas vueltas, pero ni por esas quedó satisfecho con el rendimiento de su monoplaza durante la carrera.

Un sábado glorioso fue el contraste a la dura realidad del domingo y es que el piloto entiende que en Mercedes se han mal acostumbrado viendo a Max Verstappen en lo más alto.

Por ello, al finalizar el Gran Premio habló en 'Sky Sports', pidió cambios en su escudería y para señalar la dirección correcta incidió en Red Bull: "En general, tenemos más ala trasera que el resto, como puede ser Red Bull, por ejemplo".

Esto se debe a que el RB19 "parece que tiene más carga aerodinámica en su fondo plano". Un fondo plano que fue descubierto en Mónacocuando el coche de 'Checo' Péreztuvo que ser trasladado por la grúa.

Hamilton como heptacampeón que es demostró ser exigente: "Soy muy repetitivo, no paro de repetir al equipo de que necesitamos ir en esa dirección". "No me importa si es con el coche de este año o ya con el de 2024", asumió.

La reflexión de Hamilton tras la carrera: salía primero y acabó cuarto

Visto lo visto en la clasificación se esperaba con Lewis Hamilton luchase con Max Verstappen como en los viejos tiempos. Pero su mala salida le condenó. Aún así, el británico es consciente de que su monoplaza está en otra liga comparado con Red Bull: "Estamos muy lejos de derrotar a los Red Bull en ritmo de carrera y ahora también estamos detrás de los McLaren".

"Tenemos que seguir apretando. Sabía que no iba a poder ganar hoy y ya me habían dicho desde el equipo que sería medio segundo más lento que ellos", reflexionó. "La victoria se me había escapado, pero quizá podría haber acabado tercero", concluyó.