Fernando Alonso es considerado por muchos uno de los mejorespilotos de la historia de la Fórmula 1. Sin embargo, también lo es por ser uno de los pilotos más maniáticos y supersticiosos de la parrilla.

Más aún teniendo en cuenta las últimas confesiones del piloto asturiano en relación con sus manías antes de iniciar un Gran Premio. Algo que sin duda le ha ayudado este año y sus seis podios en once carreras son buena prueba de ello.

Alonso ha confesado muchas de ellas en un vídeo publicado en las redes sociales de Aston Martin: "Antes de correr trato de evitar a ciertas personas que creo que me traerán mala suerte".

"Incluso cuando veo a gente en la parrilla y alguien quiere estrecharme la mano, trato de evitarlo. Si le doy la mano a alguien, trato de buscar a mi fisioterapeuta o lo que sea para que limpie esa mano de mala suerte y ese tipo de cosas", afirma el ovetense.

Asimismo, también admite que hace 20 años lo era mucho más: "Entonces (hace 20 años) ya sabes, la ropa interior ignífuga que tenemos debajo del overol, podías hacer diferentes cosas. Solíamos cortar las mangas, también solíamos cortar los pantalones. Ahora ya no podemos hacer eso, obviamente por regulaciones".

