Mercedes desvela que Fernando Alonso les llamó tras enterarse del fichaje de Hamilton por Ferrari

Hace unas semanas, Toto Wolff, jefe de Mercedes, aseguró que se enteró del fichaje de Lewis Hamilton por Ferraria través del padre de Carlos Sainz, que trató de contrastar la información con Fred Vasseur, pero que su homólogo en la 'Scuderia' no le respondió.

Pues bien, durante una entrevista en 'The Guardian' previa al Gran Premio de Las Vegas, el austriaco ha dado más detalles de lo que ocurrió aquellas semanas antes de que arrancase el campeonato.

De hecho, ha revelado que pilotos como Leclerc o Alonso se pusieron en contacto con él, aunque sin incidir en los motivos.

"Esa misma tarde, recibí llamadas de otros pilotos cercanos a Charles Leclerc. Fernando Alonso también me llamó. Creo que esto empezó cuando Leclerc se enteró durante el invierno, y luego sus aliados más cercanos supieron que había un asiento libre. Le dije a Susie (su mujer): 'Esto está sucediendo sin que lo sepamos oficialmente'", ha explicado.

"No me sorprendió en absoluto. Sabía que esto iba a pasar unas semanas antes, cuando recibí una llamada de Carlos Sainz y su padre. Me dijeron: 'Algo se está moviendo'. Yo respondí: '¿Por qué sucedería esto antes del inicio de la temporada?'", ha añadido.

Sobre el momento de hablarlo cara a cara con Hamilton, Wolff reconoce que no fue una situación agradable para ninguno.

"Vi el dolor en él al decírmelo. Mi sensación fue: 'Por qué ahora? ¿Cuándo lo vamos a anunciar?' Él respondió: 'Bueno, se está filtrando'", ha zanjado.