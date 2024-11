Sin ni siquiera haber arrancado la temporada para ver el nivel de Carlos Sainz con el Ferrari o el de Lewis Hamilton con el Mercedes, los de Maranello anunciaron el fichaje del heptcampeón de cara a 2025.

Esto supuso un jarro de agua fría para el madrileño, que empezó a navegar entre las escuderías para encontrar un asiento libre hasta que el pasado verano se decidió por el de Williams.

Ahora, con las noticias más que digeridas, Toto Wolff, jefe de la marca de la estrella, ha desvelado cómo se enteró de las negociaciones que estaban manteniendo ambas partes.

Y es que fue por Carlos Sainz padre, que llamó al austriaco para informarle de lo que estaba aconteciendo... y quizás tocando a la puerta de Brackley para su hijo.

"El Sainz mayor me llamó y me dijo esto es lo que estaba pasando", ha explicado Wolff en declaraciones que recoge 'Autosport'.

Al final, Carlos estuvo en negociaciones con Mercedes, pero la 'devoción' que siente Wolff por Antonelli y sobre todo la necesidad de descubrir al nuevo Verstappen le empujaron a decantarse por la joya italiana.

