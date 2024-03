Lo de Alpine en la Fórmula 1 2024 es una de las actuaciones mas pobres que se recuerdan para un equipo que había lanzado un mensaje victorioso. Aseguraron, en medio de la etapa de Fernando Alonso, que tenían un proyecto para ganar en 100 carreras. Y está más que claro que el proyecto se ha venido abajo.

En el Gran Premio de Australia tampoco puntuaron. Esteban Ocon fue último y Pierre Gasly, decimotercero. No pueden competir con los Williams y tampoco con Racing Bulls. Además de los Sauber, que están firmando un inicio esperpéntico.

Y Gasly está muy frustrado. Asegura que se siente mejor que nunca, pero que el equipo no le acompaña. Lanza un mensaje de ánimo casi desesperado, animando a los suyos a seguir trabajando.

"Confío en que el equipo encontrará soluciones para mejorar el rendimiento. Pero necesitamos más rendimiento para poder volver a los puntos", dice en declaraciones que recoge 'Car and Driver' después de la cita de Melbourne.

Reconoce que sí están trabajando, aunque los resultados no son buenos: "Sé que el equipo está trabajando muy duro y puedo ver algunas de las direcciones que están tomando para mejorar el paquete que tenemos y sé que mejoraremos, pero solo lleva tiempo".

Asegura que está en un momento de pilotaje brillante, pero que con este Alpine es lo que hay: "En cuanto me subo al coche, me siento como una bestia. Quiero aprovechar al máximo el paquete que tengo en las manos, aunque no es la misma satisfacción que cuando haces una carrera realmente buena y terminas en lo más alto del podio o en la quinta posición con el paquete que tienes".