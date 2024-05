Qué diferentes son los caminos de McLaren y de Aston Martin. Qué diferente es empezar mal y acabar bien a empezar bien y acabar sin saber dónde se va a llegar. Es, como se suele decir, esa competición en la sombra. Esa carrera por la evolución. El camino, tortuoso, que existe entre las promesas y las palabras y los hechos consumados.

La diferencia de soñar y de hacer realidad aquello que se sueña. Porque todo ha cambiado. Todo ha cambiado desde aquella lejana, aunque no debería estar tan lejana, prueba de Bahrein 2023. En aquella prueba en la que Aston Martin era la opción a victoria en caso de fallar Red Bull.

Cuando McLaren bastante hizo. Cuando el coche naranja, el equipo de Woking, hablaba ya de qué difícil iba a ser todo al principio. De que no había llegado lo que pensaron que sí. Que había que esperar a Azerbaiyán para empezar a ver el potencial de ese monoplaza que entre manos tenían Lando Norris y Oscar Piastri.

Y de repente...

Hasta Bakú. Eso dijeron. Y si, pero no. Sí, porque casi. No, porque necesitaron más tiempo. Fue en Austria, en la pista de Red Bull, donde empezó a verse que en Woking habían obrado el gran milagro. Un milagro que llevó a Oscar Piastri a ganar el sprint de Qatar. Que terminó con no pocos dobletes. Que hizo que a pesar de su mal comienzo McLaren adelantase a Aston Martin en el Mundial.

Y que mandó un aviso. El aviso de lo importante que es tanto evolucionar como saber cómo evolucionar un coche. El aviso de que no van de farol. De que cuando dicen que están o que estarán es que están o estarán. Con mucho camino ya recorrido... llegó el momento.

El momento de dar el último paso. El de no solo decir 'aquí estoy yo' si no el de demostrar que de verdad están ahí. Ya no empezó mal el año. Ya era cuestión de, como bien hicieron el pasado curso, evolucionar el coche como saben hacerlo. Y fue en el lugar más inesperado.

Norris gana... y gana por ritmo

Porque en Miami pusieron un paquete más que agresivo en pista. En una carrera con una sola sesión de ensayos. Con sprint. Con poca prueba. Así de seguros estaban de que iba a funcionar. Y funcionó a la perfección. Como siempre.

Lando Norris no solo ganó la carrera, sino que fue más rápido que Max Verstappen. Fue, en ritmo, el mejor en una prueba en la que el neerlandés dijo que tenía daños a saber por cuánto por cargarse un cono y un supuesto toque de Sergio Pérez al comienzo de la prueba.