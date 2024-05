Este fin de semana ha sido un desastre en cuanto a resultados para Aston Martin. El sábado, Fernando Alonso tuvo un accidente en la tercera sesión de libres que le dejó fuera de la sesión e hizo que el equipo tuviese que reparar el monoplaza a contrarreloj para llegar con el coche en buen estado a la clasificación.

El equipo lo logró, Fernando pudo comenzar la clasificación, aunque el sábado no fue el día del asturiano. En medio de una vuelta, cuando estaba cerrando un tiempo, se salió de pista, entró en la grava y dañó el fondo plano del coche. No le quedaba tiempo suficiente para arreglarlo y tuvo que cancelar la última oportunidad que le quedaba en la 'Q1', lo que le dejó fuera de la clasificación en última posición.

A partir de ahí, competitivamente, el fin de semana en Ímola 'acabó' para Fernando. En un circuito tan estrecho y en el que no se puede prácticamente adelantar, llegar a los puntos iba a ser casi una misión imposible. Por ello, Aston Martin decidió utilizar la carrera de Fernando para obtener y analizar datos.

"Hemos intentado darle al equipo más información, más datos, con dos coches con dos configuraciones diferentes de reglajes. Hemos tenido un fin de semana un poco de altibajos. A ver si el equipo puede recoger todos estos datos y llegar más fuertes a Mónaco", explicó Alonso.

"Hemos intentado, primero defendernos de Ocon para que Lance tuviese un poquito más de espacio cuando saliese, y al final queríamos intentar la vuelta rápida, pero no nos hemos entendido muy bien para empezar la vuelta y no la hemos conseguido. Es lo de menos", ha contado Fernando a los micrófonos de 'DAZN'.

Fernando Alonso también habló sobre el fuego que salió en su freno delantero izquierdo: "Cuando miré, no sabía qué era exactamente. Luego vi que eran los frenos, pero este Pit-Lane es muy largo y no podía quitar el limitador. Sabía que cuando lo quitase y empezase a ir a velocidad seguramente se refrigerarían, pero se me hizo largo el Pit-Lane".

El asturiano ya mira a Montecarlo, donde esperará tener un mejor resultado, al menos en la clasificación: "Me gusta, me gusta Mónaco por el fin de semana, porque creo que es un circuito histórico… Sólo que ahí toda la carrera es el sábado. Luego es una procesión de coches, el domingo. Tenemos que concentrarlo todo en la crono, hacer una vuelta perfecta si puede ser el sábado y salir lo más arriba posible. A ver qué tal".