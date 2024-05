Ferrari ha mejorado. Ha mejorado... pero no tanto como se decía. No tanto como se pensaba. No tanto como para superar a Red Bull, e incluso a McLaren, en clasificación. El coche de Maranello, en ese SF-24 2.0 que han llevado a Imola, ha crecido en velocidad pero no lo suficiente.

Pero no tanto como muchos habían pensado. Con Carlos Sainz alcanzando la cuarta plaza, y sin opción alguna de conseguir la pole, el madrileño ha quitado peso a la cuantía de la evolución en una prueba en la que se esperaba más de Ferrari.

Ellos, sin embargo, lo ven todo como pensaban que sería tal y como cuenta Carlos Sainz en 'DAZN' tras la clasificación.

"Esta actualización es menor de lo que se piensa. Lo hemos tratado de decir durante toda la semana", afirma.

Y lo deja caer: "No puedo decir los números. Si pudiera, si los dijera, os ibais a sorprender".

Lo cierto es que Sainz se ha quedado a medio segundo del crono de Max Verstappen, pole en San Marino. Con respecto a Leclerc, a un par de décimas.