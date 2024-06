Red Bull ya no se encuentra en la solvente posición que demostraron al principio del año. Los desequilibrios internos, la salida de Adrian Newey y la mejora de las demás escuderías, han provocado que Max Verstappen ya no conduzca el caballo ganador, o al menos, esa ha sido la sensación en las últimas carreras.

Max se ha visto contra las cuerdas principalmente contra el McLaren de Lando Norris, aunque Charles Leclerc también logró ganar en Mónaco, Gran Premio en el que ningún Red Bull acabó en el 'top 5'. El neerlandés sin embargo logró ganar la carrera de Canadá sin ser el más rápido, por lo que sigue comandando la clasificación de pilotos.

Verstappen ha sido preguntado sobre la situación actual en la que se encuentra el equipo de las bebidas energéticas y sobre los retos que ahora enfrentan: "Definitivamente es más desafiante. Creo que también con, por supuesto, el Gran Premio de Canadá fue muy emocionante en general".

Verstappen es consciente de que las cosas han cambiado y que ahora, pese a seguir teniendo un buen coche, ya no puede ganar con tanta solvencia. "Y definitivamente nos mantiene alerta. Ya no podemos permitirnos cometer errores o pequeños errores. Así que, sí, ahora cada pequeño detalle importa", ha declarado el vigente campeón del mundo a 'Racing News 365'.

Sobre la situación de su compañero de equipo, Sergio Pérez, tras los malos resultados que ha cosechado en las últimas carreras, el holandés ha explicado que trató de conseguir el máximo de puntos posibles: "Sabía que tenía que puntuar mucho, por supuesto, para no dejar que los otros equipos me alcanzaran mucho. Mientras sigas ganando y sumando 25 puntos, incluso si los demás terminan segundos o tercero, no pierdes demasiado. Y entonces te puedes permitir a veces esas cosas puntuales".

"Por supuesto, naturalmente, siempre queremos que los dos coches estén ahí arriba. Y tampoco dudo de que eso volverá a cambiar muy pronto", ha expresado de forma optimista. "Sí, sólo tenemos que trabajar en nuestro coche, para ser honesto, para que sea un poco más fácil de conducir también, probablemente, para sentirnos un poco más cómodos. Y entonces estoy seguro de que volveremos a tener los dos coches como al principio de la temporada", ha añadido para cerrar.