No es ninguna novedad que la Fórmula 1 evoluciona año tras año y, desde la FIA, siempre intentan innovar buscando favorecer tanto el espectáculo como la sostenibilidad de la competición.

No obstante, las decisiones de la FIA no están exentas de polémica incluso por parte de los propios equipos y pilotos. Es el caso deMax Verstappeny de Red Bull, quienes no ven con buenos ojos los cambios que va a recibir la Fórmula 1 de cara a 2026.

En unas declaraciones recogidas por 'Race Fans', Max Verstappen se ha mostrado bastante crítico, asegurando que la reglamentación de cara a 2026 producirá monoplazas "terribles".

"El problema es que parece que va a ser una competición de motores de combustión, como si el que tuviera el motor más fuerte tuviera un gran beneficio. He estado hablando de eso con el equipo y también he visto los datos en el simulador. Para mí, se ve bastante terrible", argumenta el bicampeón.

"Si vas a fondo en la recta de Monza, tienes que bajar la marcha a fondo, porque eso es más rápido. Creo que ese no es el camino a seguir", añade.

Sin embargo, este no es el único problema. El peso de los coches va a subir notoriamente en el futuro: "El peso está subiendo de nuevo, así que tenemos que mirar esto seriamente porque el '26 no está tan lejos".

"En este momento, para mí, se ve muy mal por todos los números y lo que ya veo en los datos. Así que no es algo que me entusiasme mucho en este momento", subraya el neerlandés, pesimista ante los cambios.