No ha sido la primeray probablemnte tampoco sea la última vez que el jefe de Red Bull tiene que calmar las aguas tras una acción en la que se ven involucrados sus dos pilotos.

A pesar de los incidentes en pista en la carrera al sprint del sábado en Austria, Christian Horner destacó en 'Sky Sports' que "tienen una relación muy abierta y sincera". "Lo discutieron en la reunión del equipo, y Checo entiende, lo mismo que Max", dijo. "Checo dijo que no lo vio, y Max le cree", añadió.

Horner desveló que ambos hablaron en una reunión esa misma noche. Al día siguiente Max realizó una brillante victoriacon vuelta rápida incluída, y Sergio Pérez protagonizó una remontada asombrosa: "La clasificación de Sergio el viernes fue una parte frustrante, pero ha sido fantástico ver su remontada hoy con un buen ritmo, ha logrado un gran resultado al final".

La vuelta rápida de Verstappen: "Un riesgo que valía la pena"

"Sentimos que este pequeño riesgo valía la pena por el punto. Max puede seguir lo que está pasando en pista tan bien como nosotros y nos ha estado preguntando por ese cambio de neumáticos durante un tiempo", admitió el jefe de Red Bull.

Par que Max tomase la decisión de parar, no solo tenía que estar él confiado, también el resto de mecánicos de Red Bull, que eran conscientes de que no podían fallar en un momento tan decisivo: "Nuestros mecánicos han estado en tan buena forma últimamente que en general no tomamos demasiados riesgos".