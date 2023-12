Christian Horner ha concedido una entrevista en exclusiva para 'Motorsport.com'. En ella, el jefe de Red Bull ha hablado sobre cómo ha evolucionado su equipo y ha comparado todo lo sucedido en la escudería con uno de los clubes más laureados del mundo del fútbol: el Manchester United.

Uno que vivió una época más que dorada hace no mucho, pero que ahora está sumido en una crisis de la que parecen no saber ni poder salir. Y es que después de la era Alex Ferguson el equipo de Old Trafford no encuentra el rumbo.

No lo encuentra mientras los de las bebidas energéticas no paran de ganar con un coche dominante, que ha sabido sobreponerse a la era híbrida para derrotar a Mercedes, gracias a Honda, en el terreno de los motores.

Pero él ve muchas similitudes entre Red Bull y el Man U: "Siempre he sido una gran admirador de ese equipo. No por el equipo en sí, sino por Alex Ferguson. Tuvieron a Cantona y evolucionaron".

Y para él eso es lo mismo que tiene Red Bull con Adrian Newey: "Es una parte importante de lo que hemos logrado, pero su papel ha evolucionado mucho en estos años".

"El equipo técnico está ya dirigido por Pierre Wache, que hace un trabajo maravilloso y no dependen de Adrian", cuenta.

Eso, para él es la clave: "Es algo que forma parte de la evolución de todos los equipos".

"Somos más fuertes con Adrian, pero el resto del equipo ha evolucionado y está evolucionando mucho", sentencia el mandamás de Red Bull.