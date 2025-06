Martínez-Almeida 'aprieta' a Fernando Alonso: "Si no le parece bien que haya un GP en Madrid..."

El alcalde de la capital le ha pedido al piloto de Aston Martin que explique, si es el caso, por qué no le parece bien que haya dos carreras en España.

Desde que se confirmara el Gran Premio de España en Madrid de cara a 2026, pero sobre todo después de que Montmeló anunciara a Fernando Alonso como embajador, se ha hablado mucho sobre una supuesta preferencia del asturiano por Barcelona en lugar de por la capital.

El asturiano bien es cierto que se 'olvidó' de MadRing cuando se anunció el calendario de la próxima temporada y dejó un 'palito' al trazado en Ifema, pero nunca ha mostrado públicamente su rechazo a la cita en Madrid.

Pues bien, José Luis Martínez-Almeida se ha pronunciado al respecto en declaraciones a 'El Mundo' y ha sido tajante.

En primer lugar, el alcalde ha asegurado que le parece bien que Barcelona y Madrid coincidan en el calendario.

"Si me preguntan qué me parece que haya un Gran Premio en Cataluña y otro en Madrid, yo digo que me parece muy bien", ha señalado.

"Me parece extraordinariamente bien que Fernando Alonso pueda correr dos veces en España en el mismo año", ha añadido.

Eso sí, pide al piloto de Aston Martin que sea franco con el debate: "Si a Alonso no le parece bien que sea en Madrid, será él quién tenga que decir por qué".