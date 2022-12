Honda alcanzó su punto más alto con Marc Márquez, logrando seis títulos de siete entre los años 2013 y 2019 (el restante lo ganó Jorge Lorenzo en 2015). Sin embargo, desde 2020 el rendimiento de la moto no es el mismo que en años anteriores y en 2020 ganó Joan Mir con Suzuki, en 2021 Fabio Quartararo con Yamaha y en 2022 Pecco Bagnaia con Ducati.

Tras saber que no han hecho un buen trabajo en las últimas temporadas, ahora en Honda tienen mucha ambición y quieren volver a hacer una moto ganadora. Parte de esa ambición también la tiene Marc Márquez, que espera estar a tope en 2023.

"No pudimos celebrar una victoria de MotoGP en 2022, pero Marc Márquez nos dio un podio en la segunda mitad de la temporada. Nuestro objetivo es el título de MotoGP, esa es la máxima prioridad. La temporada fue muy frustrante para nosotros", señaló Koti Wanajabe en el evento de presentación de las formaciones de Honda en 2023.

"Para realizar mejoras en el futuro, estamos trabajando con nuestro departamento de automóviles para mejorar la aerodinámica para 2023. Ya estamos viendo los primeros éxitos de esta colaboración", destaca. El mal rendimiento de Honda provocó que los japoneses incluso copiaran conceptos de otros equipos como Aprilia o Ducati.

"En el futuro uniremos nuestros esfuerzos para que podamos volver a ser más competitivos. Nuestro objetivo claro es recuperar los tres títulos", añade.

Marc Márquez no estuvo de manera presencial en el evento, pero dejó un mensaje optimista en vídeo: "La de 2022 fue una temporada muy dura para mí mental y físicamente, pero toda la afición estuvo ahí para apoyarme en todo momento. Me gustaría agradecerles mucho eso. Recibí muchos mensajes que me ayudaron mucho".

"Estoy tratando de comenzar la temporada 2023 de la mejor manera posible. Quiero olvidar todos los malos momentos con buenos resultados en la pista", dijo para cerrar. Márquez ya ha declarado en varias ocasiones que quiere una moto ganadora y que las cosas deben cambiar.