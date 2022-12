Max Verstappen y Marc Márquez han estado juntos en un vídeo subido al canal de YouTube de MotoGP. Los dos pilotos han tratado varios temas interesantes y han hablado muy bien el uno del otro, haciendo incluso alguna confesión.

Por ejemplo, el neerlandés confiesa que quiere subirse alguna vez a una MotoGP: "Me gustaría probar una alguna vez, aunque el equipo no me lo permite". Además, Max también reconoció que si coge dicha moto, no sería para ir precisamente lento.

Verstappen no dudó en elogiar a Márquez: "Lo que me gusta de Marc es que es un luchador, nunca se rinde. Es un piloto decidido, un competidor duro... creo que ya he dicho más de tres palabras sobre él...".

Por su parte, el de Cervera siguió la misma línea que Verstappen: "Ambicioso: es una cosa que me gusta de él, nunca tiene suficiente. Por supuesto, el talento, pero también que es un 'killer'. Hay que ser un 'asesino' en el deporte si quieres derrotar a los mejores".

En cuanto a qué virtud respeta más uno de otro, Márquez no duda: "Hay muchos pilotos rápidos, talentosos... pero en la carrera, en el momento, en el día preciso, manejar la presión es lo más difícil y él lo hace muy bien".

Max piensa al igual que el piloto de Honda: "Creo que es más o menos lo mismo pilotar un coche que una moto en este sentido. Puedes hacer una buena vuelta pero gestionar un fin de semana... ahí es cuando los más fuertes salen a la luz. Marc lo ha demostrado, aunque en los dos últimos años haya tenido momentos complicados con la lesión, pero antes de eso me levantaba a verle, a ver cómo resolvía la carrera... y tenía el 99 por ciento de opciones de ganar".

Verstappen quiere volver a ver al mejor Márquez

Verstappen quiere volver a ver la mejor versión de Marc Márquez: "Es muy emocionante verle pilotar, me encanta MotoGP, Marc es increíble y estoy deseando verle de nuevo al máximo". Ante esto, el de Repsol Honda respondió que en 2023 lo intentará.

Ambos comparten un mismo récord en deportes distintos: ser los ganadores más jóvenes de una carrera de Fórmula 1 y MotoGP. El neerlandés lo hizo en Montmeló en 2016 y el español en el Circuito de Las Américas en 2013.

Para acabar, Márquez confiesa lo que más admira de los pilotos de Fórmula 1: "Para mí lo más admirable es la capacidad que tienen de mantener la concentración durante tantas vueltas, hablar con el equipo, confiar en su estrategia... Como piloto de MotoGP no te puedes imaginar con todo eso".

Además, el español reconoció que no le deja a su equipo que le manden mensajes durante la carrera salvo que sea algo crítico relacionado con el Mundial.