La llamativa reflexión de De la Rosa sobre Newey: "Su ética de trabajo..."

El expiloto español ha analizado durante una rueda de prensa en Montecarlo la situación actual del jefe de equipo de Aston Martin, quien llevaba varios meses ausente de los circuitos hasta su reaparición en Mónaco.

No está siendo una temporada sencilla para Aston Martin que se está encontrando con muchos obstáculos en su objetivo de desarrollar un coche competitivo para Fernando Alonso y Lance Stroll. La cabeza pensante del equipo, Adrian Newey, despertaba ilusión con su llegada a Silverstone antes del inicio del curso. Sin embargo, el legendario ingeniero no ha sido capaz, hasta el momento, de plasmar esas expectativas en un AMR26 fiable.

Además, el británico se ha mantenido alejado de los circuitos y de sus pilotos cada fin de semana desde Australia. Sin embargo, esto ha cambiado en Mónaco, donde Adrian ya se encuentra trabajando mano a mano con el equipo para lograr el mejor resultado posible en una prueba que puede ser determinante para el ADUO.

Pedro de la Rosa, una de las figuras más relevantes dentro de Aston Martin, ha hablado sobre el regreso del director de equipo, a quien a apoyado incondicionalmente: "Está trabajando sin descanso, su ética de trabajo es excepcional". El español, que lo conoce desde que trabajaran juntos en McLaren hace más de veinte años, ha destacado su mayor cualidad.

"Es uno de esos ingenieros que siempre escucha al piloto más que nadie con quien haya trabajado, lo cual es realmente admirable como expiloto. Es un gran líder y es verdaderamente inspirador para todos nosotros y para tantos jóvenes ingenieros que se han unido a Aston Martin", analizaba De la Rosa durante una conferencia de prensa oficial de la FIA en el Principado.

Está por ver qué efecto produce realmente sobre el equipo y sobre Fernando Alonso para el GP de Mónaco, donde el asturiano afronta una salida desde la 21º posición el domingo.

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