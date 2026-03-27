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En busca del número uno

La exigencia de Sinner para alcanzar a Carlos Alcaraz: "Si quiero llegar lejos tengo que mejorar"

El tenista de San Cándido ha hecho autocrítica tras alcanzar la ronda de semifinales en el Masters 1000 de Miami, y sabe en qué aspectos debe mejorar para alcanzar al español próximamente.

Jannik Sinner y Carlos AlcarazJannik Sinner y Carlos AlcarazAgencia EFE

Carlos Alcaraz es el rival a batir. El tenista español continúa siendo el número uno del mundo, pese a sus dos derrotas en los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, y muchos son los que ansían reducir la distancia aprovechando este leve bajón del murciano.

El tenista que más está aprovechando la situación de Alcaraz no es nada más ni menos que su acérrimo rival: Jannik Sinner. El de San Cándido aprovechó la caída del español en Indian Wells en semifinales para levantar el trofeo, y ahora en Miami busca completar el 'Double Sunshine'.

Por el momento, el tenista italiano está en semifinales del torneo, pero ante la ausencia de Carlitos, apenas tiene competencia en el Masters 1000. Aunque ha recuperado su forma tras el complicado inicio de curso que ha tenido, Sinner no se confía y se ha mostrado más autoexigente que nunca.

"El saque me ayuda bastante, especialmente en los momentos importantes, también en el tiebreak. Si quiero llegar lejos en este torneo, tengo que mejorar desde el fondo de la pista. Ahora me conozco un poco mejor, así que sé que cada día puede ser muy diferente", ha confesado el italiano en la rueda de prensa posterior a su partido de octavos de final contra Alex Michelsen.

De esta forma, Sinner se exige cada vez más para lograr alcanzar a Carlos Alcaraz, quien deberá aumentar su distancia frente a su rival en la gira europea de tierra batida del próximo mes de abril.

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