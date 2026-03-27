Zverev vuelve a la carga: contundente 'aviso' a Sinner y Alcaraz

El germano ya está en semifinales del Masters 1.000 de Miami donde le espera Sinner. 'Sascha' analiza el enfrentamiento con el italiano y la posibilidad de terminar ganando su primer 'Grand Slam' está temporada.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se han repartido nueve de los últimos nueve 'Grand Slams'. Su dominio en los 'Majors' es absoluto. Derrotar a uno de ellos es difícil, pero no imposible. Ya lo demostró Novak Djokovic en Australia. Sin embargo, vencer a los dos, ya es otra historia.

Es una situación muy probable tener que enfrentarse a ambos si quieres ganar un 'Grand Slam'. Es, en parte, lo que le ha pasado a Alexander Zverev durante estos últimos años de carrera. El alemán era uno de los candidatos a liderar el tenis pero Carlitos y Jannik le han pasado por encima.

Todo hasta el punto de que 'Sascha' aún no ha podido levantar el trofeo de un 'Major'. Es su gran debilidad como tenista y la mayor tarea pendiente que tiene de cara a los próximos años.

El alemán tuvo un 2025 para olvidar. Una profunda crisis de juego destruyó su confianza, algo que está recuperando este 2026 con buen nivel de tenis. Zverev confía mucho en volver a su máximo nivel y está convencido de que podría conquistar su primer 'Grand Slam'.

"Siento que soy capaz, por ejemplo, el año pasado no me sentía así, ahí estaba jugando mal y sufriendo muchas lesiones. Cuando juegas con dolor constantemente y no estás liberado en la pista se vuelve mucho más difícil sacar tu mejor tenis, ahí tu confianza baja y es complicado salir de la situación, especialmente en momentos difíciles como en los Grand Slams.", ha reconocido 'Sascha' en rueda de prensa.