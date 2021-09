Jackie Stewart, mítico expiloto y exjefe de equipo de la Fórmula 1, ha vuelto a hablar de los incidentes que han tenido Max Verstappen y Lewis Hamilton durante esta temporada. Para el corredor hay una cosa clara: de haber pasado lo que pasó entre los dos en Silverstone habría habido una muerte.

"En mi época Verstappen habría muerto en Silverstone. Fue un choque enorme. Ahora, las barreras de la pista ceden, y el coche tiene una zona de deformación", relata en la edición neerlandesa de 'Motorsport.com'.

Pero antes no era lo mismo: "Todo era más peligroso. No había vías de escape y las armas para luchar contra los incendios no eran suficientes".

"Zandvoort era una pista peligrosa, pero también Nurburgring y Gran Bretaña", afirma.

Ahora las cosas han cambiado: "Los coches son diferentes. Son mucho más seguros. El 'cockpit' es una célula de supervivencia para los pilotos".

En Monza, en el último accidente entre Verstappen y Hamilton, el halo resultó fundamental para salvar la vida a Lewis, después de que el Red Bull incluso pasase sobre su cabeza.

