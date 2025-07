Viñales, convencido de que Pedro Acosta puede ganar con esta KTM: "No me ha pedido ayuda ni pretendo..."

Cuando a Maverick Viñales le preguntan si cree que Pedro Acosta puede abandonar KTM para marcharse a Ducati, y no al equipo oficial, su respuesta es contundente: "¿Lo han dicho ellos? ¿Quién lo dice?". No ve nada claro esos pilotos que apuntan a la unión del murciano con el equipo de Valentino Rossi.

Porque para luchar, dice, debería ir al equipo oficial y eso no es posible en estos momentos. "Por mi experiencia, si vas a Ducati sólo puedes ir a un sitio. Sólo puedes ir al oficial si quieres batallar de tú a tú", ha expresado el piloto español en una entrevista a 'AS'.

Valora su KTM como la "segunda mejor moto" y se muestra encantado con el progreso: "Ahora mismo sabemos que KTM es la segunda mejor moto de la de la parrilla, pero hay que trabajar para llegar a ser la primera".

Insistiendo en Acosta, que lo está pasando mal este 2025 con la moto, asegura que no le ha pedido ningún tipo de ayuda: "Acosta no me ha pedido ayuda, ni mucho menos, ni pretendo que lo haga. En KTM todos tenemos el apoyo de la fábrica, por igual, y estamos empujando al máximo. Me gustaría llevar a KTM a ganar y entre todos lo podemos hacer. Ese es mi mensaje a todos, que entre todos podemos hacer que este proyecto sea ganador".

"Es obvio que no es fácil, porque si tú me preguntas a mí si creo que Pedro puede ganar, digo que sí. Y si me preguntas que Maverick puede ganar, sí. Entonces, no es fácil verte ahí luchando detrás viendo que puedes ganar, pero falta superar esa barrera. Al final, todos son rivales en la pista y fuera de ella somos compañeros de fábrica, por supuesto. Ya te digo que, ahora mismo, es un momento en el que hay que ayudarse entre todos los pilotos", insiste en su mensaje Viñales.

Valora que KTM esté sacando "la situación adelante": "Han puesto toda la carne en el asador y ha sacado adelante una situación muy difícil, y lo ha sacado para ya. Sólo hay un objetivo en este Mundial y la manera de devolver eso es con trabajo y con resultados".