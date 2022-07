Carlos Sainz ha logrado una gran actuación inicial en la clasificación al sprint del GP Austria. Tras arrebatarle primero el segundo puesto a Leclerc, el madrileño ha tratado de lanzarse a por Verstappen.

Sin embargo, el español lo ha intentado por fuera, donde no tenía grip y, además de no lograr ponerse a la cabeza, ha perdido la posición con Leclerc, quien recuperaba su puesto de salida.

"Hemos salido bien, luego hemos podido atacar a Max por fuera en la curva tres pero había muy poco grip y me ha hecho perder la posición con Charles. Lección aprendida para mañana", ha asegurado para 'Dazn'.

"He hecho una buena salida y he tenido un par de buenas luchas con Charles y también con Max en la primera vuelta. Ha sido divertido, pero luego he sobrecalentado los neumáticos, por lo que abrí distancia con ellos para poder recuperarlos", ha añadido.

El español ha podido aprovechar el 'free fight' de Ferrari, aunque eso haya permitido que Max se alejara. Sin embargo, el español cree que el neerlandés tenía algo más ritmo.

Ahora, de cara a la carrera, la estrategia será clave. "Estamos los tres muy parecidos. De momento tiene Max la posición de ir primero y eso siempre da su ventaja en aire limpio. Pero mañana tendremos que encontrar la forma de sacarle de esa zona de confort en la que parece que está ahora. Entre Leclerc y yo tendremos que hacer cosas diferentes e ir a por él", zanja Sainz.