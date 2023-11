La resaca del Gran Premio de Brasil aún sigue latente. Y es que la carrera en Interlagos ha sido la mejor de toda la temporada gracias a los adelantamientos y, sobre todo, gracias a la actuación estelar de Fernando Alonso.

No obstante, más allá de la gran carrera del asturiano, el piloto del día se lo llevó Lando Norris, y no es para menos. El británico ha conseguido con su McLaren mantener el ritmo de todo un Max Verstappen y, por ello, ha conseguido finalizar en segunda posición en ambas carreras.

Sin embargo, Lando tuvo la oportunidad de atacar al neerlandés y pelear por la victoria pero, tal y como él mismo ha reconocido tras la carrera, "no merecía la pena correr el riesgo" y perderlo todo.

"La oportunidad de competir contra Max sólo iba a ser durante unas pocas vueltas. No íbamos a encontrar de repente el ritmo que necesitábamos para competir con él durante toda la carrera", explicó Norris tras la carrera a 'Motorsport'.

Además, el de McLaren también se acuerda de Fernando Alonso y su Aston Martin: "Fernando estaba detrás de mí. Sabemos que el ritmo de carrera, especialmente cuando la degradación es alta, puede ser muy bueno".

"Ayer no tenían aire limpio, pero hoy iban a tener esa oportunidad y estaban en una posición potencialmente mejor para conseguir mucho más. No quería comprometer mi propia carrera por un intento más. Al mismo tiempo, me quedaba poca batería y si sobrecalientas los neumáticos demasiado y tan pronto, realmente puedes pagar el precio de eso muy caro", añade.

Finalmente, Norris no duda de que, de haberlo intentado, lo habría conseguido: "Creo que podría haberlo conseguido, pero simplemente no merecía la pena el riesgo, podría haber caído en manos de Fernando y la gente de detrás".