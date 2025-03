El juicio de Sainz sobre la clasificación en el GP de Australia: "Iba un poco perdido con el coche..."

Carlos Sainz y Williams han comenzado la temporada de mostrando una imagen muy prometedora. En cuanto a la escudería, la clasificación del Gran Premio de Australia ha sido todo un éxito. Ferrari y McLaren han conseguido meter los dos coches en la Q3 y solo Williams ha sido capaz de igualar esa marca.

Álex Albon partirá desde la sexta posición y Carlos Sainz, desde la décima. El madrileño ha admitido haber cumplido su objetivo metiéndose en la Q3 aunque reconoce que hay ciertas cosas que tiene que mejorar: "Sí, estoy muy contento por el equipo, por Alex (Albon), que ha hecho un trabajo fantástico hoy. Para mí, el objetivo era pasar la Q3 en mi primera clasificación con el equipo, y luego en la Q3, la verdad es que no conseguí bajar mi tiempo de la Q2".

"Seguía un poco perdido con el coche, con tantos cambios, no sabía encontrar el equilibrio adecuado con el neumático blando, y eso no me permitió bajar en la Q3 todo lo que debía", ha reconocido Sainz en unas declaraciones para los micrófonos de 'DAZN'.

A pesar de que Carlos se haya exigido algo más en clasificación, el de Williams cree que la carrera podría ser una gran oportunidad para demostrar su velocidad: "Seguiré subiendo posiciones; a medida que pasan las carreras, a medida que pasa el fin de semana, me siento más cómodo, y espero que mañana vaya un poco más rápido".

La lluvia es es un factor que podría aparecer durante la carrera del Gran Premio de Australia. Los Williams podrían aprovecharse de esa situación para asaltar posiciones de arriba de la parrilla teniendo en cuenta que tienen un ritmo sólido.