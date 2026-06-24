El jefe de Williams pone fecha a la llegada de mejoras para Carlos Sainz

James Vowles ha anunciado la incorporación de múltiples mejoras para el FW48 que aportarán a Sainz un mayor rendimiento, e incluso un "coche prácticamente nuevo en pista".

Hay buenas noticias para Carlos Sainz. A pesar de los inconvenientes surgidos durante la temporada en su monoplaza, James Vowles, jefe de Williams, ha estimado en qué carreras llegarán las mejoras que le aporten un mayor rendimiento al piloto español en pista.

"Lo que vimos en Barcelona fue más bien un contratiempo relacionado con algunas características del circuito y elementos que no funcionaban correctamente en el coche. Tenemos un análisis detallado de algunos de esos problemas y un plan para la temporada sobre cómo corregirlos y solucionarlos", explica Vowles sobre los recientes problemas que han afrontado.

En declaraciones recogidas por 'Motor.es', el jefe de Williams ha destacado en qué carreras concretas llegarán las mejoras para el FW48: "Habrá mejoras en Silverstone, quizás incluso en Spa. Se avecina una buena mejora en el rendimiento. Habrá otras mejoras de cara al parón de agosto, y muchas más después".

A su vez, también ha señalado que de cara al próximo parón de agosto habrá más mejoras, e incluso "estrenaremos un coche prácticamente nuevo en pista", con la continua incorporación de mejoras y parches.

Por último, Vowles ha reiterado su sensación de tranquilidad al tener muchas carreras por delante y tiempo para "solucionar la situación" que atraviesa. "Da la sensación de que estamos a finales de temporada. La realidad es que solo llevamos un tercio. E incluso después del parón de agosto, todavía quedarán unas nueve carreras de las 22 o 23 previstas, dependiendo de lo que ocurra este año", concluye.

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