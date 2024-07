Carlos Sainz ya es piloto de Williams. A partir del próximo invierno empezará su nuevo reto después de dejar su asiento en Ferrari. Y el jefe de su nuevo equipo, James Vowles, no entiende que los grandes equipos de la Fórmula 1 no hayan apostado por él.

Esto dijo el jefe de Williams durante el anuncio del fichaje: "Me sorprende que Mercedes y Red Bull no hayan fichado a Carlos Sainz...".

Y lanza un elogio brutal al piloto español: "Los competidores se están acercando cada vez más, por lo que hay una diferencia marginal que el piloto puede hacer. Y no me refiero sólo a términos de rendimiento, sino en que me fijé en que Carlos ha mejorado significativamente todos los equipos en los que ha estado".

Williams llevaba muchos meses trabajando en su fichaje. Desde el último Gran Premio del año pasado: "La conversación ha durado muchos meses, no han sido semanas. De hecho, comenzó en Abu Dhabi el año pasado...".

"Desde el principio le dimos las mismas explicaciones y garantías. Le dijimos 'esto es lo que va a pasar, vamos a retroceder, este es el por qué, esto es en lo que estamos invirtiendo, esto es lo que viene, este es el motivo por el que estoy entusiasmado con este proyecto'", relata el nuevo jefe del piloto español.

Y tiene claro que la pareja con Alex Albon es de mucho nivel: "Tener a dos de los mejores pilotos del mundo peleando al frente es en gran una señal de lo que vendrá. El hecho de que nos haya elegido por encima de muchos otros es una gran noticia...".