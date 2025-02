El jefe de Red Bull da su favorito para la primera carrera en Australia: "Pone presión a otros..."

Los test de pretemporada de Baréin ya están aquí. Del miércoles al viernes en el circuito de Sakhir. Después llegará la primera cita de la temporada con el Gran Premio de Australia. Y en Red Bull tienen claro quién es el favorito para la primera victoria en Melbourne: Lando Norris con su McLaren.

Christian Horner, en palabras que recoge 'GP Blog', dice que está contento de "no ser los favoritos" por primera vez en muchos años. Y le manda el favoritismo a Lando, que finalizó subcampeón el año pasado.

"A veces es bueno no ser los favoritos. Pone presión a otros y estaría bastante feliz viendo a Lando llegar como favorito a la primera carrera, pero no tiene mucho valor hasta que estemos en pista. Incluso cuando lo estemos, Albert Park es un circuito bastante único", dice Horner.

"Necesitas los primeros viajes para tener clara la idea de rendimiento y degradación y tenemos nuevas superficies en China. Hay muchas cosas que pueden cambiar y la temporada es muy larga, así que tenemos que ver cómo evoluciona todo", apunta el jefe de la escudería de las bebidas energéticas.

Sobre Liam Lawson, que debutará oficialmente en esa prueba, confía en él al 100%: "El trabajo de Liam está bastante claro. Está ahí para tratar de ayudar todo lo posible...".

"No hay muchas expectativas en él para que salga a pista y bata a un cuatro veces campeón del mundo. Si le gana, fantástico, no hay ninguna orden para decirle que no puede hacerlo, pero todo se trata de quitarle presión. Ha sido parte del equipo un par de años como reserva y lo que nos ha impresionado ha sido su fortaleza mental", dice Horner para finalizar.