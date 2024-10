Es Red Bull el monoplaza que investigó la FIA por el cambio de alturas entre las clasificaciones y las carreras. Pero no hubo sanciones. Simplemente el organismo les pidió a Christian Horner y Helmut Marko que retiraran ese famoso botón.

Y Toto Wolff, jefe de Mercedes, no entiende que la FIA no haya sido más dura con el equipo Red Bull.

"Esto es algo que no se ha visto en mucho tiempo, pero creo que los dirigentes de la FIA van a analizarlo y a decir, '¿qué hacemos con esto?'", pide el austriaco.

"A veces, en cosas con las elasticidad aerodinámica, quizá intentarías llegar lo más lejos posible, pero hay otras cosas en general, y ciertas partes en las que te cuestionarías por qué existen", añadió. "¿Por qué diseñar una cosa así y ponerle dos sellos para las posiciones, como si quisieras? ¿Es esa la toma de decisiones precisa que tenemos en la Fórmula 1?", dice.

Y pide sanciones: "No sabía que en la Fórmula 1 se utilizaban esos dispositivos tipo 'Bug's Bunny', no basta con decir que eso es así y prometemos que no lo volveremos a hacer".

No ha habido sanción. De momento. Red Bull se ha comprometido a retirar esta pieza para la próxima carrera, el Gran Premio de Brasil.