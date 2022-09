Fernando Alonso saldrá séptimo en Monza. El asturiano podría haber repetido la hazaña de Bélgica donde, gracias a las numerosas sanciones, salió desde la tercera posición de parrilla. Sin embargo, no ha tenido el ritmo esperado.

Alonso había terminado los Libres 3 siendo el mejor de la zona media, quinto con los Red Bull y los Ferrari delante. Cuando ha llegado la clasificación, el asturiano ha llegado fácilmente a la Q3, aunque su compañero Ocon se ha quedado fuera.

Tras una buena actuación, Alonso ha cometido varios errores en la última tanda de clasificación que le han impedido poder salir más adelante en la carrera. Primero tuvo que abortar la vuelta por un error que cometió y en su último envite se pasó los límites de pista y le eliminaron el crono.

"Me fui un poco largo en una curva y aborté la vuelta porque era tres décimas peor que la Q2 y pensé en guardar ese juego de neumáticos para la carrera, que solo había hecho dos curvas. En el segundo intento, al parecer, me salí fuera en la curva siete y han borrado la vuelta, así que un desastre la Q3. Me sabe mal. De todas maneras, sin la anulación de la vuelta estaba octavo, esperábamos más", ha explicado Fernando tras la clasificación del Gran Premio de Italia.

Alonso espera poder mantenerse en los puntos aunque, con la falta de ritmo y muchos pilotos fuera de su posición real, sabe que no será fácil. "Ojalá pasemos a Gasly y Ricciardo en algún momento de la carrera, luego el objetivo siempre será luchar con Norris, como en Zandvoort. No veo por qué no aquí, pero vienen tres coches desde las últimas posiciones de la parrilla y son muy rápidos. Llevamos diez carreras en los puntos, vamos a por la undécima".

"Aquí parece que somos más competitivos en carrera que a una vuelta, eso parecía el viernes, y tengo confianza en que tengamos un buen coche en carrera. Hemos puntuado en las últimas diez carreras, a veces saliendo últimos o cambiando motor, muy mal se tendría que dar para no puntuar otra vez saliendo séptimo", ha añadido Alonso para finalizar.