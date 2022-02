Para el recuerdo de todos los amantes de la Fórmula 1 quedará la última vuelta del Gran Premio de Abu Dabi 2021. Tras una temporada de infarto, Max Verstappen y Lewis Hamilton llegaron empatados a puntos a la última carrera del año.

Con el británico por delante a falta de cinco vueltas, un accidente de Nicholas Latifi obligó a salir al 'safety car' y todo cambió. El heptacampeón estaba por delante, pero el aspirante tenía gomas más frescas y, por ende, más velocidad.

Con la bandera de cuadros al aire, 'Mad Max' logró pasar a Hamilton, que hizo todo lo que estuvo en su mano para evitar lo que parecía inevitable.

Y digo parecía porque el lugar de Lewis, lo que podría haber evitado la victoria de Verstappen fue un calambre, tal y como él mismo ha expresado en una entrevista en 'The Guardian'.

"¿Qué estaba pasando en mi cabeza? "Pensé: 'Necesito adelantarle. Sólo hay una opción aquí. No voy a terminar segundo'. Traté de estar realmente concentrado desde el reinicio. Todo estaba funcionando bien hasta que crucé la línea de meta y comencé a sentir calambres en una pierna", relata el campeón sobre la reanudación de la carrera.

El calambre cerca estuvo de obligarle a abandonar la lucha: "Es una de las cosas más dolorosas que pueden pasar porque vas a máxima velocidad durante un largo periodo de tiempo. Sientes que el músculo se contrae y se vuelve como una pelota de tenis. Por supuesto que la adrenalina ayuda porque, si sucediera cuando estás caminando, no puedes moverte. Es imposible. Pero no había opción, tenía que hacerlo".

"Estaba acelerando a fondo y podía sentir que mi pierna me dolía cada vez más. Afortunadamente, llegó la curva 5 y comencé el movimiento de adelantamiento. Tenía como tres segundos para estar sin pisar el acelerador. Luego tenía dos rectas muy largas por delante y, en la segunda, en la que Lewis fue a por mí, podía sentir que mi pie vibraba. No podía controlarlo porque el músculo sufría espasmos", explica.

"Si revisas los datos, no verás un progreso de aceleración muy suave. Estaba gritando en la radio tras ganar, pero durante toda la vuelta mi pie no aguantaba más. Una vuelta más y no podría haber terminado la carrera así. Los niveles de estrés eran tan altos en el último giro que probablemente el cuerpo reaccione ante eso. Pero no puedes rendirte. Sabía que tenía más agarre, así que pensé: 'Le sorprenderé en esa esquina'. Incluso mi padre no esperaba que lo hiciera allí. Este tipo de cosas marcan la diferencia", añade.

Eso sí, en términos generales, Verstappen se ve como justo campeón: "Hice una muy buena temporada y creo que realmente me lo merecí. También he tenido muy mala suerte. La gente siempre recuerda la última carrera, pero, si miras toda la temporada, el campeonato debería haberse decidido mucho antes".