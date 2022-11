El Ferrari no rendía bien en el GP de México, lo que hizo que Carlos Sainz y Charles Leclerc acabaran en quinta y sexta posición, respectivamente. Esto hizo que los Mercedes recorten la distancia en el mundial de constructores, pero los de Maranello buscarán asegurarse el subcampeonato en la próxima prueba en Brasil.

Al acabar la carrera, Carlos Sainz tuvo problemas para salir de su coche. No podía quitar el reposacabezas del coche, lo que le impedía salir. Esto hizo que sus mecánicos tuvieran que acudir a ayudarle para sacarle del monoplaza. También es posible que Sainz acabara la carrera muy cansado y eso provocara que le costara más de lo normal quitar el reposacabezas del coche.

Sin embargo, llama la atención que cuando Sainz abandonó en Austria y empezó a salir fuego de la cubierta motor, el español salió rápidamente del coche, sin necesidad de quitar esa pieza del Ferrari.

Carlos still had a little bit of a problem getting out of his car after the race. pic.twitter.com/uLnOX8pQYS