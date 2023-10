Aston Martin vivió un fin de semana terrible en el Gran Premio de México. Tanto Fernando Alonso como Lance Stroll tuvieron que abandonar. Todo ello después de que rodaran en las dos últimas posiciones de parrilla durante una gran cantidad de vueltas.

Dos coches diferentes. Pero ninguno funcionaba. Alonso con el nuevo paquete aerodinámico y Lance con la configuración de Qatar. Ninguno de los dos iba rápido.

Mike Krack, jefe de Aston Martin, dio la carrera tras la carrera más difícil del equipo. "Nadie en el equipo está contento con nuestro estado de forma actual, pero somos un equipo fuerte y vamos a seguir trabajando todos juntos para seguir mejorando", dijo.

"Es justo decir que las características del circuito no se adaptaban a nuestros puntos fuertes hoy, pero vamos a esforzarnos para ser más competitivos en Brasil el próximo fin de semana", señaló Krack.

Reconoció el jefe de la escudería de Silverstone que no le habían dado a sus pilotos un coche fácil de pilotar: "No hemos sido competitivos este fin de semana y no les hemos dado a Lance y Fernando el coche que necesitaban para luchar por puntos aquí...".

"Hemos llevado a cabo cambios en el coche de Lance para centrarnos en gran medida en el aprendizaje para 2024", ha sentenciado Krack.

Aston Martin es quinto en el mundial de constructores, ya adelantado por McLaren. Y con respecto al mundial de pilotos, Alonso marcha quinto. Carlos Sainz se ha colocado cuarto (empatados a 183 puntos) por la victoria que logró en el Gran Premio de Singapur.