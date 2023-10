A las primeras de cambio, en la primera curva, Sergio Pérez dijo adiós al Gran Premio de México, en casa. Volvió a boxes y esperó a que su equipo pudiera arreglar lo que hubiera roto para volver a pista. Pero no fue así.

Y al finalizar la prueba se mostró muy decepcionado. "Estoy triste porque hoy era mi oportunidad. Tuve muy buena arrancada y solo estaba pensando en ganar la carrera...", dijo el piloto de Red Bull ante los medios de comunicación.

Había arriesgado porque su objetivo no era estar en el podio: "No quería estar en el podio. Llevo dos años seguidos estando en el podio y la verdad es que, si te soy sincero, solo pensaba en ganar la carrera en el día de hoy. Vi la oportunidad y me lancé a por él".

Habló de la maniobra que hizo Charles Leclerc, que se quedó encerrado entre los Red Bull de Max Verstappen y Checo: "También la verdad es que Charles no esperaba que frenara tan tarde, ya que era el coche que iba en el medio y tenía mucho menos margen de maniobra que Max, que iba por dentro...".

"Me duele mucho por toda la gente, pero me voy tranquilo a casa porque lo di absolutamente todo y quizás si hubiera terminado hoy en el podio sabiendo que tuve la oportunidad de ponerme primero y ganar la carrera… pero bueno, triste por toda la gente porque les quería dar la victoria como fuera", sentenció Pérez.

Al mexicano se le está complicando la segunda plaza en el mundial de pilotos. Lewis Hamilton está a sólo 20 puntos (240 por 220). Quedan tres carreras y el segundo piloto de Red Bull podría ser adelantado por el primero de Mercedes.