Max Verstappen ha demostrado estar en un momento de formaespectacular y difícilmente igualable en la Fórmula 1 ya que parece que no sabe hacer otra cosa que ganar en el 'Gran Circo'. Y es que, a pesar de salir en tercera posición, Max se puso primero en los primeros 800 metros.

Sin embargo, la carrera del neerlandés contrasta de manera directa con la de 'Checo' Pérez ya que, a pesar de que Sergio corría en casa, apenas pudo pasar de la primera curva y tuvo que retirarse por daños en su monoplaza.

Unos daños que vienen derivados de una maniobra agresiva con la que 'Checo' se podría haber puesto, incluso, primero a pesar de salirquinto. Por ello, su compañero, ganador del Gran Premio de México, ha querido defender a su compañero y quitarle peso a la situación.

"Lo entiendo porque es su Gran Premio de casa. Quiere estar en el podio. Entiendo perfectamente que fuera por el exterior y que lo intentara. Mirando, por supuesto, las imágenes, podría haber dejado un poco más de espacio. Pero en el otro extremo, si hubiera funcionado, se vería increíble", explica Max en unas declaraciones recogidas por 'GP Blog'.

"Creo que se trata más bien de esa emoción de querer estar en el podio. Y esta vez no funcionó, por desgracia. En un momento dado, vi un coche volando por los aires, pero luego vi las imágenes después de la carrera y entonces es cuando puedes comentarlo. Pero mientras conducía es un poco difícil, porque me centraba principalmente en Charles porque no podía ver lo que pasaba en el exterior", concluye el tricampeón.

Ahora, Pérez tiene una nueva oportunidad para tratar de resarcirse y demostrar que merece el asiento de cara al próximo año. No obstante, de volver a quedar fuera de los puntos en Brasil, 'Checo' podría perder, incluso, la segunda posición en el Mundial de Pilotos.