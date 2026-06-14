F1 2026 hoy, en directo: Carrera del Gran Premio de Barcelona-Cataluña de Fórmula 1

LECLERC, HUNDIDO Lleva tres Grandes Premios muy tibios. En Mónaco, acabó en el muro tanto en clasificación como en carrera. Ayer, durante la 'qualy', también se fue contra las protecciones en su primer intento de Q3. Hamilton le está llevando al límite y está empezando a sufrir. Saldrá 10º hoy, veremos hasta dónde logra remontar. Compartir en X

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HAMILTON, EN RACHA Está siendo una buena temporada para el británico. Está en un buen momento de forma, y ayer volvió a demostrarlo. Le arrebató el 2º lugar a Antonelli y se quedó a poco más de 60 milésimas de la 'pole'. Muy buena oportunidad en la salida para conseguir el liderato teniendo en cuenta las buenas arrancadas del Ferrari. Compartir en X

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RUSSELL, VUELTA A LA POLE Regresa el Russell del que estábamos acostumbrados. El piloto británico logró la pole varias décimas por delante de Antonelli, que viene de ganar todos los Grandes Premios excepto el primero. El italiano saldrá 3º, con toda la recta de Montmeló por delante en la salida. Compartir en X

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