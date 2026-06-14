Máxima degradación
F1 2026 hoy, en directo: Carrera del Gran Premio de Barcelona-Cataluña de Fórmula 1
Siga en directo en laSexta.com la carrera del Gran Premio de Barcelona-Cataluña de la temporada 2026 de Fórmula 1.
MEDIA HORA
30 minutos para que dé comienzo el Gran Premio de Barcelona. Casi todos los pilotos ya en parrilla.
LECLERC, HUNDIDO
Lleva tres Grandes Premios muy tibios. En Mónaco, acabó en el muro tanto en clasificación como en carrera. Ayer, durante la 'qualy', también se fue contra las protecciones en su primer intento de Q3. Hamilton le está llevando al límite y está empezando a sufrir. Saldrá 10º hoy, veremos hasta dónde logra remontar.
HAMILTON, EN RACHA
Está siendo una buena temporada para el británico. Está en un buen momento de forma, y ayer volvió a demostrarlo. Le arrebató el 2º lugar a Antonelli y se quedó a poco más de 60 milésimas de la 'pole'. Muy buena oportunidad en la salida para conseguir el liderato teniendo en cuenta las buenas arrancadas del Ferrari.
RUSSELL, VUELTA A LA POLE
Regresa el Russell del que estábamos acostumbrados. El piloto británico logró la pole varias décimas por delante de Antonelli, que viene de ganar todos los Grandes Premios excepto el primero. El italiano saldrá 3º, con toda la recta de Montmeló por delante en la salida.
MUCHO CALOR, MUCHA DEGRADACIÓN
Temperaturas muy altas en Barcelona. El asfalto, ardiendo, y las ruedas, sufriendo. Degradación muy alta en el Circuit, que puede obligar a los pilotos a pasar por boxes hasta en tres ocasiones hoy. Mucha atención a las estrategias, que pueden dar mucho de lo que hablar.
ALONSO, CON LA AFICIÓN EN SU GRADA
"Es increíble, estos aficionados. Se merecen más de lo que les podemos dar. Hemos tenido un viaje increíble y seguimos en ello. Esto es la prueba gráfica de que estamos unidos. Me voy a quedar aquí a ver la carrera que es mejor que en el coche".
MUY BUENAS TARDES
Llega el día grande del fin de semana. Turno de la carrera en el Circuit de Barcelona, una carrera que nos puede ofrecer mucho espectáculo revisando la parrilla de salida y la extrema degradación.