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F1 2026 hoy, en directo: Carrera del Gran Premio de Barcelona-Cataluña de Fórmula 1

Siga en directo en laSexta.com la carrera del Gran Premio de Barcelona-Cataluña de la temporada 2026 de Fórmula 1.

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Madrid,
Fernando Alonso en el GP de BarcelonaFernando Alonso en el GP de BarcelonaGetty

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